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В ДТП под Кобрином погиб восьмимесячный ребёнок

30.06.2018 16:22 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Утром 30 июня в Кобринском районе столкнулись Nissan Qashqai и грузовик DAF.  

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, за рулём Nissan находился 27-летний водитель (гражданин РФ, житель Германии). На 61 км трассы «БрестМинск – граница РФ» автомобиль с шестью пассажирами врезался в грузовик DAF под управлением 46-летнего жителя Барановичей.  

В ДТП под Кобрином погиб восьмимесячный ребёнок
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

От удара легковушку отбросило на барьерное ограждение. В аварии восьмимесячный сын водителя получил несовместимые с жизнью травмы. Ребёнок скончался в больнице. Ехавший на переднем сиденье 64-летний гражданин России госпитализирован.  

В ДТП под Кобрином погиб восьмимесячный ребёнок
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

По предварительной информации, младенец перевозился с использованием детского удерживающего устройства, все участники ДТП были пристёгнуты ремнями безопасности.  

В ДТП под Кобрином погиб восьмимесячный ребёнок
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

Летом 2018 года в Несвижском районе перевернулся автомобиль с шестью пассажирами.  

Погибла 34-летняя женщина – подробности здесь.  

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Утром 30 июня в Кобринском районе столкнулись Nissan Qashqai и грузовик DAF.   Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, за рулём Nissan находился...
 
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