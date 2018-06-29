Канада с 1 июля вводит зеркальный ответ на американские пошлины

Новости Канады. Канада с 1 июля вводит ответные пошлины на товары из США. Общая сумма – почти 13 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В список вошли йогурты, кофе, виски, шариковые ручки, лаки для волос и даже туалетная бумага.





В марте США ввели пошлины на импорт стали и алюминия. Ряд государств, в том числе страны Евросоюза, Канада и Мексика, получили отсрочку, однако с 1 июня тарифы стали действовать и для них. Канада обещала дать зеркальный ответ на американские пошлины.