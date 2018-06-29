На западном побережье Мексики прошло землетрясение

Новости Мексики. Землетрясение в Мексике: толчки магнитудой 6,1 сейсмологи зафиксировали у тихоокеанского побережья страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Очаг находится недалеко от штата Халиско на глубине 10 километров. Данных о пострадавших пока нет.





Экстренные службы и местные власти следят за ситуацией и надеются, что обойдется без жертв и разрушений.