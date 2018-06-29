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На 58 году жизни умер заслуженный тренер Беларуси Виктор Бочин

30.06.2018 15:36 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. На 58 году жизни скончался заслуженный тренер Республики Беларусь Бочин Виктор. Об этом сообщается на сайте Белорусской федерации лёгкой атлетики.  

Виктор Бочин – мастер спорта международного класса СССР по лёгкой атлетике (метание копья). Мужчина известен тем, что тренировал Эллину Звереву, которая на Олимпийских играх 2000 года в Сиднее завоевала золото в метании диска.  

Бочин также был мужем Зверевой. В середине 1985 году у пары начался роман, который закончился свадьбой. Через год после вступления в брак в семье появилась дочь.  

В 1986 году Виктор решил оставить большой спорт из-за травмы плеча и стал тренером Эллины. В итоге совместными усилиями пара завоевала золото на ОИ-2000.  

 
 
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Новости Беларуси. На 58 году жизни скончался заслуженный тренер Республики Беларусь Бочин Виктор. Об этом сообщается на сайте Белорусской федерации лёгкой...
 
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