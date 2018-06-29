​Автобус врезался в грузовик в Китае: 18 погибших

В Китае сегодня произошло серьёзное ДТП. Автобус столкнулся с грузовиком. Погибли 18 человек, ещё 14 получили ранения.

Авария произошла на скоростной трассе Пекин-Гонконг. Автобус потерял управление, сбил ограждение и столкнулся с ехавшим в противоположном направлении полуприцепом. Движение по автомагистрали уже восстановлено. Причины ДТП выясняются.