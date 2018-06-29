|
Автобус врезался в грузовик в Китае: 18 погибших
В Китае сегодня произошло серьёзное ДТП. Автобус столкнулся с грузовиком. Погибли 18 человек, ещё 14 получили ранения.
Авария произошла на скоростной трассе Пекин-Гонконг. Автобус потерял управление, сбил ограждение и столкнулся с ехавшим в противоположном направлении полуприцепом. Движение по автомагистрали уже восстановлено. Причины ДТП выясняются.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла на скоростной трассе Пекин-Гонконг.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)