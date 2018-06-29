​Трагедию Тростенца и сохранение исторической памяти обсуждают в Минске

Помнить ради общего европейского будущего. Учёные-историки, политики обсуждают в Минске трагедию Тростенца и сохранение исторической памяти о событиях тех лет. В 1942-43 годах недалеко от белорусской столицы в урочище Благовщина были убиты около 150 тысяч человек.

Задача учёных – сделать мемориальный комплекс в Тростенце объединяющим общеевропейскую память об ужасах войны.

По итогам международной конференции в Минске будет составлен сборник докладов и общее коммюнике для всех европейских государств. Накануне в Тростенце прошёл митинг-реквием, в котором приняли участие президенты Беларуси, Австрии и Германии.

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