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Трагедию Тростенца и сохранение исторической памяти обсуждают в Минске
Помнить ради общего европейского будущего. Учёные-историки, политики обсуждают в Минске трагедию Тростенца и сохранение исторической памяти о событиях тех лет. В 1942-43 годах недалеко от белорусской столицы в урочище Благовщина были убиты около 150 тысяч человек.
Задача учёных – сделать мемориальный комплекс в Тростенце объединяющим общеевропейскую память об ужасах войны.
По итогам международной конференции в Минске будет составлен сборник докладов и общее коммюнике для всех европейских государств. Накануне в Тростенце прошёл митинг-реквием, в котором приняли участие президенты Беларуси, Австрии и Германии.
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Задача учёных – сделать мемориальный комплекс в Тростенце объединяющим общеевропейскую память об ужасах войны.
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