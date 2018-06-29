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В Японии космическая ракета взорвалась после старта (ВИДЕО)
Космическая ракета частной японской компании, запущенная с острова Хоккайдо, взорвалась через несколько секунд после взлёта. Кадры неудачного запуска опубликованы в Сети.
Ракета оторвалась от земли и преодолела несколько десятков метров, однако внезапно рухнула, разрушив стартовый стол, и взорвалась. После этого начался сильный пожар. Причины случившегося пока не установлены. Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал.
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Космическая ракета частной японской компании, запущенная с острова Хоккайдо, взорвалась через несколько секунд после взлёта. Кадры неудачного запуска...
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