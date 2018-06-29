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Игорь Попов: «Наметилась тенденция к уменьшению телефонных обращений из районов области»

30.06.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Игорь Попов: «Наметилась тенденция к уменьшению телефонных обращений из районов области»

Субботнюю прямую линию провел управляющий делами облисполкома Игорь Попов.
 
В ходе прямой линии  поступило  более двух десятков звонков. Большая часть – из областного  центра.  
 
 В последнее время прослеживается тенденция к уменьшению телефонных обращений из районов области. Это свидетельствует о том, что люди знают, где  им могут помочь, их проблемы  оперативно и по существу разрешат. Точно так, как в облисполкоме, субботние  телефонные линии проводятся в райисполкомах. И судя по всему, эта работа дает должный эффект, – отметил Игорь Попов.
 
Игорь Попов: «Наметилась тенденция к уменьшению телефонных обращений из районов области»
  
 
Независимо от географии звонков, основная их тематика на этот раз была схожей. Звонившие чаще всего обращались по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства дворов и улиц, наведения порядка на земле. В облисполкоме отметили позитивную тенденцию: люди ратуют за красоту родных сел и городов, душой болеют за порядок в каждом уголке. 
 
Игорь Попов: «Наметилась тенденция к уменьшению телефонных обращений из районов области»
 
Так, жители улицы Репина областного центра предлагают привести в порядок местное озерцо. Звонившие с проспекта Клецкова   считают,  что  нужно более тщательно убирать дворы. Мостовчане интересовались возможностью   асфальтирования  переулка Лесопарковый. 
Были обращения по вопросам строительства жилья, подведения коммуникаций, трудоустройства, работы транспорта, социального обеспечения. На прямой линии дежурили представители комитетов и управлений облисполкома, и практически на все вопросы были даны оперативные ответы. Те обращения, которые требуют более тщательной проработки, взяты  на контроль.  
  
Фото Виталия ДЕРНЕЙКО
Снежана ВРОНСКАЯ
http://grodnonews.by/
 
 
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Субботнюю прямую линию провел управляющий делами облисполкома Игорь Попов.   В ходе прямой линии  поступило  более двух десятков звонков. Большая часть – из...
 
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