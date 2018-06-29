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Музей фотографии открылся в Витебске
Новый музей размещается в здании 19-го века. В это время в городе на Западной Двине жил Сигизмунд Юрковский. Фотоделу мастер посвятил всю жизнь. Прославился витебский фотограф тем, что придумал шторно-щелевую задвижку. Свое изобретение Юрковский не запатентовал. Но профессионалы всего мира признают: именно благодаря фотографу из Витебска в фотоискусстве произошел значительный прорыв.
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Он носит имя знаменитого фотографа Сигизмунда Юрковского. Его жизнь и творчество связаны с городом на Западной Двине. Экспозиция объединяет предметы, которые...
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