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Арина Соболенко уступила Каролин Возняцки в финале теннисного турнира в Истбурне
Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко проиграла второй ракетке мира Каролин Возняцки из Дании в финальном матче теннисного турнира в Истбурне. Встреча завершилась со счётом 5:7, 6:7 (5:7).
На пути к финалу турнира Арина Соболенко победила Юлию Гёргес из Германии, Элизу Мертенс из Бельгии, Каролину Плишкову из Чехии и Агнешку Радваньски из Польши. Призовой фонд турнира – 852,5 тыс. долларов.
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Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко проиграла второй ракетке мира Каролин Возняцки из Дании в финальном матче теннисного турнира в Истбурне.
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