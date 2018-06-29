Арина Соболенко уступила Каролин Возняцки в финале теннисного турнира в Истбурне

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко проиграла второй ракетке мира Каролин Возняцки из Дании в финальном матче теннисного турнира в Истбурне. Встреча завершилась со счётом 5:7, 6:7 (5:7).

На пути к финалу турнира Арина Соболенко победила Юлию Гёргес из Германии, Элизу Мертенс из Бельгии, Каролину Плишкову из Чехии и Агнешку Радваньски из Польши. Призовой фонд турнира – 852,5 тыс. долларов.