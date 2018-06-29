Сильный ​ветер и ливни: оранжевый уровень опасности объявлен на 30 июня

В Беларуси из-за гроз, ливней и сильного ветра объявлен оранжевый уровень опасности.

Ночью и утром в Гомельской и Могилевской областях прошли сильные ливни с грозами. К этой минуте все рекорды бьет Брагин – там за сутки выпала треть месячной нормы осадков (около 20 миллиметров). В Гомеле также был сильный дождь, некоторые улицы оказались затопленными. Горожане делятся в Интернете фотографиями и видео: уровень воды на отдельных участках достигает полуметра.

Сергей Шутов, заместитель начальника Гомельского областного управления МЧС: «Во время оранжевого уровня опасности нашим гражданам рекомендуется по возможности не покидать свое жилище, позакрывать балконные рамы, окна, форточки, автомобили поставить в гаражи, на открытые стоянки – подальше от деревьев, шатких конструкций».

Сегодня на значительной части территории страны – северный ветер порывами до 20 м/с. По Гомельской и Могилёвской областям – проливные дожди. Штормить регионы, по прогнозам, будет до понедельника.

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