Кафе «Нон-Стоп» официально открылось в обновлённом виде





Снаружи ничего будто не изменилось.

Старое доброе кафе в новом формате. В пятницу, 29 июня, кафе «Нон-стоп» открылось в обновлённом виде для посетителей. Теперь это не просто место, куда можно заехать на чашечку кофе и хот-дог, это полноценное заведение с тремя залами, обширным меню и дискотекой по выходным.

Расширить «Нон-стоп» удалось за счёт помещения автомойки. Эта услуга у случчан стала менее востребованной, а вот поток посетителей кафе оставался стабильно высоким, так что назрела необходимость увеличить площадь заведения и сделать его более комфортным. Три зала, выполненных в стиле лофт, дают возможность почувствовать себя уединённо даже при большом количестве посетителей. А для тех, кто хочет провести вечер в небольшой компании вдали от суеты, в кафе есть невысокий, но уютный балкон.





А вот внутри...

— Концепция кафе остаётся прежней – фастфуд. Но мы расширили меню, добавив такие позиции, как, например, наггетсы, картофель фри, сделали полноценное обслуживание. Можно сказать, полностью окультурили заведение. Теперь у нас смогут остановиться перекусить не только водители, проезжающие мимо, кафе станет отличным местом для семейного отдыха, посиделок с друзьями, романтических встреч, — отметили в администрации кафе «Нон-стоп».

Посетителей заведения ждёт ещё одна новинка: теперь для того, чтобы попробовать настоящие венские вафли, не надо ехать в Австрию, достаточно заглянуть в кафе «Нон-стоп». Блюдо, ставшее любимым угощением монархов и правителей мира, повара заведения будут готовить в двух вариациях: в виде десерта со сладкими начинками и как основное блюдо с мясным наполнителем.





Вид с нового балкона.

Кроме того, кафе «Нон-стоп» станет новым центром ночной жизни Слуцка. По выходным в заведении будет проходить дискотека. Профессиональные DJ, приятная музыка и танцы до утра – вот что такое отдых в стиле «Нон-стоп». Для обеспечения безопасности в кафе будет работать охрана и строгий фейсконтроль – на вечерние мероприятия не будут допускаться лица, моложе 18 лет.













Рассмотрим детали интерьера.

















К слову, въезд на автомойку теперь только слева от главного входа в кафе.





А так после ремонта выглядит старое помещение «Нон-стопа».









Веселье без перерыва с 30 июня по 3 июля! Здесь пройдут сразу 3 танцевальных вечера – в субботу, воскресенье и понедельник. Проведите большие выходные вместе с кафе «Нон-стоп»!







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