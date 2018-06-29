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Подготовка ко Дню Независимости Беларуси идёт полным ходом
Не остаётся в стороне и молодёжь. Активисты БРСМ вручают минчанам символ акции «Квiтней, Беларусь!».
Красно-зелёную ленточку предлагают каждому желающему. Символ праздника можно прикрепить на одежду, руку, сумку или антенну автомобиля. С помощью ленты, по словам молодых людей, можно продемонстрировать свою любовь и уважение к нашей стране. Раздавать их будут вплоть до 3 июля по всей столице.
Подробности – в видеоинформации
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Активисты БРСМ вручают минчанам символ акции «Квiтней, Беларусь!».
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