​Подготовка ко Дню Независимости Беларуси идёт полным ходом

Не остаётся в стороне и молодёжь. Активисты БРСМ вручают минчанам символ акции «Квiтней, Беларусь!».

Красно-зелёную ленточку предлагают каждому желающему. Символ праздника можно прикрепить на одежду, руку, сумку или антенну автомобиля. С помощью ленты, по словам молодых людей, можно продемонстрировать свою любовь и уважение к нашей стране. Раздавать их будут вплоть до 3 июля по всей столице.

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