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Офицерские погоны вручили выпускникам Военной академии Беларуси
Торжественным маршем прошли примерно 500 молодых офицеров. Сегодня звучали три гимна – Беларуси, Казахстана и Венесуэлы.
Высокий уровень подготовки военнослужащих по-прежнему востребован в дружественных нам странах. Выпускников военного вуза провожали громко: под выстрелы, показательные выступления и, конечно же, вальс в честь 65-летия академии.
Поздравления родных, фото на память с командным составом и выпускной, затем молодые офицеры разъедутся на службу по всей Беларуси.
Подробности – в видеоинформации
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Сегодня звучали три гимна – Беларуси, Казахстана и Венесуэлы.
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