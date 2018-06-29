​Офицерские погоны вручили выпускникам Военной академии Беларуси

Торжественным маршем прошли примерно 500 молодых офицеров. Сегодня звучали три гимна – Беларуси, Казахстана и Венесуэлы.

Высокий уровень подготовки военнослужащих по-прежнему востребован в дружественных нам странах. Выпускников военного вуза провожали громко: под выстрелы, показательные выступления и, конечно же, вальс в честь 65-летия академии.

Поздравления родных, фото на память с командным составом и выпускной, затем молодые офицеры разъедутся на службу по всей Беларуси.

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