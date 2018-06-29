​Централизованное тестирование по географии в Гродненской области прошли всего 122 абитуриента

Сегодня абитуриенты сдавали один из последних в этом году тестов – по географии. Впереди лишь всемирная история.

50 заданий и 1,5 часа на выполнение. В Гродненской области тестирование по географии сдавали 122 человека, это всего лишь 2% от всех участников ЦТ в регионе. Испытание – наименее популярное, но необходимое для поступления на многие специальности. За партами – будущие географы, работники кадастровых и землеустроительных служб, геоэкологи и специалисты в сфере туризма. За испытаниями наблюдают контролёры. Особое внимание – гаджетам. На входе изымают все возможные носители информации (от мобильных телефонов и наушников до часов).

Уже в понедельник абитуриенты сдадут последний тест (по всемирной истории). Затем ещё пять дней – резервные для тех, кто по уважительной причине не прошёл испытание вместе со всеми. После 10 июля начнётся выдача сертификатов.