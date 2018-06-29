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«Винная битва» в Испании собрала сотни участников
Необычный фестиваль в Испании. Там проходит настоящая винная битва.
Ежегодно сотни испанцев выходят из дома в белых майках, которые, впрочем, довольно быстро окрашиваются в красный цвет. Задача – облить соперника благородным напитком. В ход идут вёдра, ковши и кастрюли, но лучше всего для винной баталии подходит испанский бурдюк. Заканчивается всё традиционной корридой
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Ежегодно сотни испанцев выходят из дома в белых майках, которые, впрочем, довольно быстро окрашиваются в красный цвет.
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