Работники торговли Быховщины отметили профессиональный праздник

На Быховщине их более четырехсот. У этих работников даже гимн свой есть. Они дружно отметили двойной праздник — День кооперации Республики Беларусь и Международный день кооперации.





Торжественное собрание — таково официальное название мероприятия, прошедшего в ресторане «Днепр». А по факту — дружеская встреча настоящих профессионалов своего дела. В их адрес в этот день звучали лишь поздравления и теплые слова.

Магазины, объекты общественного питания, заготовительные пункты — это настоящая система, в которой трудятся инициативные и предприимчивые земляки. Об этом говорил председатель правления районного потребительского общества Павел Прокофьев. Помимо решения производственных задач потребкооперация выполняет еще одну важнейшую миссию — социальную.

Ни один профессиональный праздник не обходится без награждений. В этот день их получили более шестидесяти специалистов предприятия.

Почетная грамота Могилевского облпотребсоюза вручена инженеру-энергетику Рустаму Волкову. Благодарность районного исполнительного комитета объявлена продавцу 4 разряда магазина деревни Красный Берег Кларе Левицкой и ведущему бухгалтеру по начислению заработной платы Галине Маниной. Работа бармена ресторана «Днепр» Ольги Мельниковой и бухгалтера 1 категории, общественного инспектора по охране труда первичной профсоюзной организации Ларисы Драп отмечена Грамотами районного объединения профсоюзов.









































Концертные номера, улыбки тех, в чью честь звучали поздравления, — праздник получился светлым и добрым. Иначе и быть не могло. Ведь потребительская кооперация — это настоящая братия любящих и умеющих трудиться людей.

Алеся МУХАЧЕВА.