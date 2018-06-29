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Работники торговли Быховщины отметили профессиональный праздник

30.06.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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На Быховщине их более четырехсот. У этих работников даже гимн свой есть. Они дружно отметили двойной праздник — День кооперации Республики Беларусь и Международный день кооперации.

Работники торговли Быховщины отметили профессиональный праздник

 

Торжественное собрание — таково официальное название мероприятия, прошедшего в ресторане «Днепр». А по факту — дружеская встреча настоящих профессионалов своего дела. В их адрес в этот день звучали лишь поздравления и теплые слова.

Магазины, объекты общественного питания, заготовительные пункты — это настоящая система, в которой трудятся инициативные и предприимчивые земляки. Об этом говорил председатель правления районного потребительского общества Павел Прокофьев. Помимо решения производственных задач потребкооперация выполняет еще одну важнейшую миссию — социальную.

Ни один профессиональный праздник не обходится без награждений. В этот день их получили более шестидесяти специалистов предприятия.

Почетная грамота Могилевского облпотребсоюза вручена инженеру-энергетику Рустаму Волкову. Благодарность районного исполнительного комитета объявлена продавцу 4 разряда магазина деревни Красный Берег Кларе Левицкой и ведущему бухгалтеру по начислению заработной платы Галине Маниной. Работа бармена ресторана «Днепр» Ольги Мельниковой и бухгалтера 1 категории, общественного инспектора по охране труда первичной профсоюзной организации Ларисы Драп отмечена Грамотами районного объединения профсоюзов.


Работники торговли Быховщины отметили профессиональный праздник


Работники торговли Быховщины отметили профессиональный праздник


Работники торговли Быховщины отметили профессиональный праздник


Работники торговли Быховщины отметили профессиональный праздник

Работники торговли Быховщины отметили профессиональный праздник


Работники торговли Быховщины отметили профессиональный праздник


Работники торговли Быховщины отметили профессиональный праздник

 

Концертные номера, улыбки тех, в чью честь звучали поздравления, — праздник получился светлым и добрым. Иначе и быть не могло. Ведь потребительская кооперация — это настоящая братия любящих и умеющих трудиться людей.

Алеся МУХАЧЕВА.

 
 
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На Быховщине их более четырехсот. У этих работников даже гимн свой есть. Они дружно отметили двойной праздник — День кооперации
 
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