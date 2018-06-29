​Белорусские волейбольные клубы узнали своих соперников на европейских турнирах

В квалификации Лиги чемпионов «Шахтёр» в первом раунде встретится с «Франкфуртом» (немецкий клуб – финалист Кубка ЕКВ 2017 года), матчи пройдут в октябре.

В Кубке вызова сыграет «Строитель» (в 1/16 финала его соперником будет «Лиссабон» или «Фентанж» из Люксембурга). Без квалификации в женской Лиге чемпионов выступит «Минчанка» (своих соперниц наши волейболистки узнают в ноябре).