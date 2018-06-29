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20 июня, в День подписчика, газета «Маяк» организовала праздник для горожан

30.06.2018 17:24 — Разное | Маяк (Березовский район)  
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В центре г. Березы в минувшую среду под переливы баяна звучали звонкие частушки в исполнении работников культуры. По тротуару разгуливал почтальон Печкин-МАЯКовски, с которым спешили сфотографироваться дети (на титульном фото).

Так нетрадиционно редакцией районной газеты был организован День подписчика. И многие жители города и района поспешили, чтобы выписать «Маяк», причем на полгода, что дает скидку, возможность получения приза в рекламной игре, а также приобретения по льготной цене многих товаров и услуг.

Каждый получил в подарок авторучку с логотипом «Маяка», а первый подписчик – Николай Кутасевич (на фото) – еще и цветной буклет о Березе.

20 июня, в День подписчика, газета «Маяк» организовала праздник для горожан

Т.И. Борзун постоянно выписывает «Маяк» и в рекламной игре выиграла планшет, который подарила внуку Максиму. А теперь выписала районную газету не только себе, но и свекрови Вере Лукиничне, которой пошел 90-й год, но она не мыслит своей жизни без местных новостей.

– Если бы вчера не прочитал внимательно газету, опоздал бы на поезд, – говорит житель  аг. Малеч А.В. Кузьмич. – Мне в «Маяке» все нравится.

По признанию наших читателей, наряду с новостями их привлекает разнообразная информация последней страницы, житейские истории, рецепты и рекламные объявления. А мы в свою очередь обещаем, что во втором полугодии «Маяк» будет еще интереснее.

Фото Степана ТЮШКЕВИЧА. 

 
Теги: Новости
 
 
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В центре г. Березы в минувшую среду под переливы баяна звучали звонкие частушки в исполнении работников культуры. По тротуару разгуливал почтальон...
 
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