В спортивном зале Дома культуры г. Белоозерска прошла спартакиада для детей с инвалидностью

Ее целью были интеграция ребят в жизнь общества путем их вовлечения в спортивные состязания, укрепление здоровья и организация активного досуга. Организовала мероприятие специалист по социальной работе ГУ «Березовский ТЦСОН» стационарного социального пункта Жанна Валерьевна Табакова.

Педагоги физической культуры Анатолий Петрович Кузьменя и Вадим Степанович Сирисько ознакомили детей с условиями соревнований. Свою ловкость нужно было доказать во время эстафет «Гонка мячей», «Скафандр», «Канатоходец», «Пронеси – не урони», «Набрасывание колец» и других. Надо сказать, что ребята, а возраст их разный – от шести до восемнадцати лет, проявили большое стремление и старание, уверенность в победе рождало и присутствие родителей. Юные спортсмены старательно выполняли задания и радовались успеху. Все они получили подарки от профсоюзной организации филиала РУП «Брестэнерго» «Березовская ГРЭС» (председатель профкома Л.А. Халецкая) и денежные призы от ГУ «Березовский ТЦСОН» и учреждения «Кречет».

Наблюдая за такой активностью детей и родителей, педагоги внесли предложение: составить график и заниматься с детьми-инвалидами в спортивном зале. Все желают, чтобы такие встречи проходили чаще.

Валентина КИВАТЫЦКАЯ, г. Белоозерск.

Фото Жанны ТАБАКОВОЙ.