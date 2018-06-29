Обзор происшествий в Березовском районе за 18-25 июня.

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В течение недели пожаров и чрезвычайных происшествий на территории района не зарегистрировано. Группы спасения на воде ПАСЧ №1 г. Березы и ПАСП №14 аг. Спорово отрабатывали действия по спасению утопающих на карьерах и озере Споровском. Проводились также тактико-специальные занятия по тушению «условного пожара» в детском саду аг. Спорово. Сотрудники МЧС выезжали на ликвидацию гнезд шершней и ос на улицах Первомайской и Фрунзе в г. Березе, в аг. Сигневичи, дд. Ольшево, Ястребель и Совино.

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Как сообщило руководство Березовского районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь, за минувшую неделю возбуждено шесть уголовных дел (из них три – за кражи):

в отношении жителя д. Заречье Березовского сельсовета М. 1968 года рождения, который в одном из домов на улице Бобкова в д. Здитово (Споровское) похитил бутылку водки и банку тушенки, причинив их владельцу ущерб на 11 рублей;

в отношении жителя г. Березы К. 1977 года рождения, который вблизи ЧТПУП «Меварвуд» похитил электродвигатель с бетономешалки стоимостью 400 рублей;

в отношении жителя г. Белоозерска М. 1997 года рождения, который на территории «Автосервиса» проник в автомобиль ВАЗ-2107, откуда похитил автомагнитолу стоимостью 100 рублей;

в отношении жительниц г. Белоозерска Мартысевич Валентины Николаевны и Шульгиной Надежды Андреевны, 1982 и 1987 годов рождения, которые, будучи обязанными лицами, допустили более десяти прогулов без уважительных причин;

в отношении жителя г. Белоозерска Т. 1995 года рождения, который 13 июня около 04.00 в городском парке повредил две скамейки, причинив ГУПП «Березовское ЖКХ» ущерб на сумму 324 рубля;

в отношении жителей аг. Селец Я. и г. Белоозерска М. 1993 и 1998 годов рождения, которые уклоняются от мероприятий призыва на воинскую службу.

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За минувшую неделю в отделение скорой и неотложной медицинской помощи поступило 325 обращений. В центральную районную больницу было доставлено три роженицы. Зарегистрировано 26 случаев травм, в том числе полученных в результате трех дорожно-транспортных происшествий. Шестеро травмированных находились в состоянии алкогольного опьянения. Навеселе пребывали еще одиннадцать человек, один из них с черепно-мозговой травмой был госпитализирован в травматологическое отделение ЦРБ.

Эх, дороги...

На прошлой неделе, с 18 по 24 июня, в Березовском районе зарегистрировано 14 ДТП.

Утренний туман и дожди спровоцировали основную массу происшествий. Например, на скользкой дороге при несоблюдении скоростного режима и дистанции произошло 6 ДТП: 4 в Березе и 2 в Белоозерске.