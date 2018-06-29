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Опасная высота: дети выпадают из окон каждое лето

30.06.2018 — Разное | Патриот (Ушачи)  
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Опасная высота: дети выпадают из окон каждое лето
С наступлением теплых дней увеличилось число случаев детского травматизма. В списке уязвимых мест — игровые площадки и улица, куда дети бегут при первой же удобной возможности. Казалось бы, оставить ребенка дома безопаснее. Статистика несчастных случаев говорит, что это не всегда так. Следователи отмечают: каждый год, особенно в весенне-летний период, в Беларуси фиксируются десятки случаев падения детей из окон.

Порой достаточно мгновения, чтобы обычная бытовая ситуация обернулась бедой: отвлеклись, чтобы выключить плиту, выбежали в магазин, пока малыш спит, расслабились в гостях, оставив малолетнего непоседу на какое-то время без присмотра. Цена всего одного момента может быть очень высока.

Да, предвидеть все невозможно, но предусмотреть многие вещи в силах каждого родителя. Помните: ваши дети — ваша ответственность! Сейчас створки практически все время открыты на проветривание, и важным пунктом будет являться защита окон, которые считаются одним из самых опасных мест в квартире.

ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ РОДИТЕЛЯМ: 5 ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Маленькие дети не должны оставаться дома без присмотра.

Ребенок видит мир иначе, безгранично любопытен и всегда открыт для эксперимента. То, что нам, взрослым, кажется непримечательным, для него может представлять самый живой интерес. При этом чувство самосохранения у детей развито слабо. Полуторагодовалый карапуз вполне способен сам влезть на подоконник и повернуть ручку окна — до беды всего один шаг.

2. Часто выпадения из открытого окна происходят по вине москитной сетки.

Ребенок может опереться на нее, думая, что это защита. Родителям следует усвоить: конструкция простой москитной сетки способна удержать только комаров и мух, а не вес ребенка. Нельзя оставлять при нем распахнутой створку, полагаясь на москитную сетку.

3. Запретите играть у окна!

Не разрешайте влезать на стул или другую мебель у оконного проема, чтобы рассматривать улицу, и тем более стоять или сидеть на подоконнике. Не учите малыша самостоятельно открывать створки. Объясняйте и почаще напоминайте, что любое окно в доме, подъезде и где бы то ни было — не место для забав и представляет большую опасность.

4. Осмотрите критически обстановку у окна: что находится рядом, какая расположена мебель.

Все, что может послужить опорой, лучше переместить подальше, чтобы у малыша не возникло желания взобраться на подоконник.

5. Установите на подвижные створки окна специальные ручки с замком, ограничители или блокираторы.

Эти механизмы не позволят детям самостоятельно открыть створку и защитят от выпадения! На крайний случай просто снимите ручки с оконной рамы.

Елена Корческо и Александр Наприенко, следователи Ушачского РОСК.

 
 
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С наступлением теплых дней увеличилось число случаев детского травматизма. В списке уязвимых мест — игровые площадки и улица, куда дети бегут при первой же...
 
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