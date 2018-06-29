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Умер олимпийский тренер Виктор Бочин
Заслуженный тренер Беларуси Виктор Бочин скончался на 58-м году жизни, соответствующая информация размещена на сайте Белорусской федерации легкой атлетики.
"Белорусская федерация легкой атлетики выражает соболезнования родным и близким Виктора Петровича", — сказано в сообщении.
Виктор Бочин, мастер спорта международного класса СССР по легкой атлетике, оставил большой спорт из-за травмы плеча.
После заслуженный тренер страны тренировал свою супругу Эллину Звереву. Под его началом в 2000 году спортсменка завоевала Олимпийское золото в метании диска в австралийском Сиднее.
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Заслуженный тренер Беларуси Виктор Бочин скончался на 58-м году жизни, соответствующая информация размещена на сайте Белорусской федерации легкой атлетики.
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