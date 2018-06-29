Российский туроператор "Натали Турс" с 30 июня сокращает чартерные программы в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион, это связано с финансовыми трудностями компании.





В сообщении на сайте белорусского турсоюза отмечается, что вечером 29 июня "белорусские турагенты, партнеры компании "Натали Турс", получили письмо, в котором сообщается, что блоки на рейсах Минск — Барселона — Минск авиакомпании Vueling отменены с 1 июля".





Представитель компании "Трансаэро Турс", агента "Натали Турс" в Беларуси, Инна Сафроняк сообщила, что 1 июля на рейсе Vueling в Барселону по пакетам "Натали Турс" должны отправиться 10 клиентов компании.





"Пока не знаем, как будем отправлять туристов, поскольку аннулированы и перелет, и отель. Более того, мы не знаем, что будет с клиентами, которые должны завтра вернуться на этом же рейсе", — приводятся на сайте ее слова.





Сафроняк добавила, что компания готова заплатить повторно за своих клиентов, но на данный момент не понимает, как поведет себя Vueling, у которого договоренности с компанией "Панорама Тур" (партнер "Натали Турс").





"Если Vueling снимет рейсы, то, естественно, мы окажемся в очень сложной ситуации. На завтрашний вылет билетов у "Белавиа" уже нет. Мы, конечно, надеемся, что Vueling поведет себя порядочно и либо подтвердит наши проплаченные билеты, либо позволит купить их заново. Конечно, все это ляжет на наши плечи — туристы не должны пострадать, они ни в чем не виноваты, но компания "Натали Турс" в письме пообещала компенсацию оплаченных средств по отмененным турам", — добавила она.





В свою очередь, глава компании "Натали Турс" Владимир Воробьев прокомментировал, что туроператор в состоянии исполнять свои обязательства перед туристическими компаниями и туристами, и гарантировал, что все приобретенные клиентами группы компаний услуги будут оказаны в срок и в полном объеме. Вывозные рейсы должны завершиться к концу следующей недели, после этого программы будут свернуты — все новые завозы на указанные курорты отменены.





Плохую загрузку этих рейсов Воробьев объяснил упавшим спросом на Испанию в связи с Чемпионатом мира, а также общей ситуацией на рынке, когда многие туроператоры оптимизировали свои программы на этом направлении.





У "Натали Турс" большая розничная сеть в Беларуси. Кроме того, что белорусы приобретали туры, многие покупали авиабилеты у турагентства, и теперь также зависят от туроператора.

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