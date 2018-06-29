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МВФ проверит экономическую ситуацию в Беларуси
Миссия Международного валютного фонда будет работать в Беларуси с 9 по 13 июля, сообщает
Планируется, что это будет плановая миссия, цель которой — обзор текущей экономической ситуации в Беларуси. Возглавит ее Жак Миньян.
О плановой миссии МВФ стало известно в апреле: ее анонсировал зампредседателя правления Нацбанка Дмитрий Калечиц. Также эксперты фонда намеревались приехать в Беларусь грядущей осенью.
Переговоры между МВФ и республикой о предоставлении кредита стоят "на паузе" с июля минувшего года. Диалог между сторонами продолжается, однако возникают разногласия в скорости требуемых реформ: в частности, власти Беларуси не готовы повышать стоимость услуг ЖКХ так быстро, как того требовали в фонде.
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Миссия Международного валютного фонда будет работать в Беларуси с 9 по 13 июля, сообщает БелТА со ссылкой на представительство фонда.
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