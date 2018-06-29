Польская компания PGNiG имеет право требовать с «Газпрома» снижения цены на российский газ

PGNiG имеет право требовать с «Газпрома» снижения цены на российский газ в рамках долгосрочного контракта, в соответствии с котором российская компания поставляет газ Польшу (так называемый «Ямальский контракт»). Об этом говорится в частичном решении Стокгольмского арбитражного суда, сообщает в субботу пресс-служба PGNiG.





сообщает НН. Суд, как сказано в сообщении, признал аргументы PGNiG и постановил, что имеется предпосылка, дающая право PGNiG требовать снижения цены. На протяжении многих лет «Газпром» отвергал возможность изменения цены, поэтому цена контракта значительно превышала цены на европейских рынках, говорится в сообщении польской компании,НН.





«Суд принял во внимание ключевые аргументы PGNiG, указывающие на необходимость снижения цены контракта и отклонил официальные возражения «Газпром»а, направленные на поддержание существующих нерыночных ценовых условий в рамках Ямальского контракта», — приводятся в сообщении слова главы PGNiG Петра Возняка. Он добавил, что компания приветствует данное решение суда. «Мы ожидаем, что она [цена] будет снижена до рыночного уровня на более позднем этапе разбирательства», — добавил он.





«Продолжим защищать наши интересы», — заявил РБК пресс-секретарь главы «Газпрома» Алексея Миллера Сергей Куприянов.





Речь идет о контракте, подписанном в 1996 году. Он подразумевает поставку в Польшу 10 млрд кубометров газа в год. Контракт действует до 2022 года. В 2012 году «Газпром» и PGNiG подписали дополнительное соглашение к данному контракту, изменяющее ценовые условия. В PGNiG тогда указывали, что в итоге цена на российский газ снизится более чем на 10%. Однако позднее Польша заявила, что будет добиваться дальнейшей скидки на российский газ.









Польская PGNiG инициировала судебное разбирательство против «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже в 2015 году. Сам иск был подан в феврале 2016 года. «Шаги, предпринятые PGNiG, нацелены на приведение долгосрочного контракта от 1996 года в соответствие с ситуацией на европейском рынке природного газа», — отмечала тогда польская компания.



