Валерий Карбалевич: Перед Лукашенко открываются европейские столицы

Лукашенко подтвердил готовность совершить официальный визит в Австрию по приглашению федерального канцлера этой страны.

"В ближайшее время мы встретимся с руководством Австрии в Вене, мы готовим такое мероприятие, такую встречу. Я хочу, чтобы это была продуктивная встреча", - отметил белорусский руководитель.

"Перед Лукашенко открываются европейские столицы" - так комментирует скорый визит в Австрию политолог Валерий Карбалевич.





- Чествование памяти жертв нацизма - традиция, установившаяся в Австрии и Германии, как признание обеих стран вины за нацистские преступления. Поэтому в таких мероприятиях всегда участвуют высокие чиновники Австрии и Германии. Событие действительно значимое: концентрационный лагерь "Тростенец" - большой по европейским меркам, к тому же здесь уничтожены граждане Австрии и Германии. Двойная причина: событие и место, где уничтожены граждане обеих стран, - и привела президентов в Минск





- Александр Лукашенко подтвердил готовность совершить официальный визит в Австрию. Что означает официальный визит Лукашенко в белорусско-европейских отношениях, стоит ли придавать ему особое значение?





- Федеральный канцлер Австрии пригласил Лукашенко с официальным визитом уже давно, информация появилась около месяца назад. Вчера Лукашенко публично подтвердил готовность совершить визит в Вену.

Это фактически первый официальный визит Лукашенко в страну Европейского Союза после 1996 года, если меня не подводит память. Поездки Лукашенко в Европу были, но неофициальные; в ту же Австрию Лукашенко ездил на конференцию, затем по приглашению НОК Австрии катался на лыжах, в 2009 году Лукашенко побывал в Литве ан экономическом форуме, посетил Италию, а по дороге заехал к Папе Римскому. Но официального визита, насколько я помню, после визита во Францию в 1996 году по приглашению стран Евросоюза не было. Визит станет символическим: он означает, что перед Лукашенко открываются европейские столицы.





- Случайно ли именно Австрия приглашает белорусского руководителя с официальным визитом?





- Определенная закономерность присутствует. Новое руководство Австрии проводит политику нормализации отношений с Беларусью и Россией. Хочу обратить внимание, что первый зарубежный визит Путина после инаугурации состоялся именно в Австрию; Путин съездил в Австрию, теперь очередь Лукашенко.

Другой момент, который следует учитывать, - между Беларусью и Австрией существуют довольно обширные бизнес-отношения. В Беларуси присутствует значительная доля автрийского капитала, Приорбанк - фактически единственный банк росоюза (с австрийским капиталом), представленный в Беларуси, другие австрийские компании присутствуют достаточно активно в Беларуси. В предстоящем визите присутствует и экономическая логика.



