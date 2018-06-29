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Кроме Северинца, задержаны Ольга Николайчик, Борис Аникеев, Денис Урбанович
Задержанные защитники Куропат Ольга Николайчик, Борис Аникеев, Денис Урбанович. Их задержали ОМОНовцы при выходе из дома Ольги. Об этом сообщила в своем фейсбуке Алена Янушковская. Всего сотрудники МВД составили уже более 60 протоколов на людей, которые протестуют против «ресторана на костях».
Земельный участок под развлекательный центр на МКАД, в непосредственной близости от места массовых расстрелов граждан в 1937-41 гг. Минский райисполком выделил в 2000-х. В 2012 заместитель генпрокурора рекомендовал властям Минского района и области остановить строительство и указывал на нарушения при выделении земельного участка, но руководители Минской области проигнорировали это обращение. Наоборот, при министре Светлове Министерство культуры утвердило такие границы охранных зон мемориала в Куропатах, при которых ресторан мог легально оставаться на прежнем месте.
Режиссер Ольга Николайчик принимает активное участие в протестах против «ресторана на костях», фото Воли Офицеровой
Первоначально ресторан назывался «Бульбашъ-холл», но в результате общественных протестов его так и не открыли, комплекс зданий пустовал четыре года. Новая попытка открыть его состоялась этим летом. Защитники Куропат дежурят на площадке возле развлекательного комплекса и информируют людей о Куропатах.
В Куропатском лесу в братских могилах лежат останки десятков тысяч людей, расстрелянных в период сталинских репрессий,
Люди требуют перенести или перепрофилировать здания «Поедем поедим». С осуждением открытия ресторана выступили многие интеллектуалы и общественные деятели — от Светланы Алексиевич до Николая Чергинца и Вячеслава Кебича. С ними солидаризировались бизнесмены Юрий Зиссер и Виктор Прокопеня.
Власти пока не предприняли никаких шагов по проверке законности выделения участка под застройку. Зато сотрудники МВД составили более 60 протоколов на протестующих против «ресторана на костях».
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Задержанные защитники Куропат Ольга Николайчик, Борис Аникеев, Денис Урбанович. Их задержали ОМОНовцы при выходе из дома Ольги. Об этом сообщила в своем фейсбуке...
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