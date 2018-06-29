Кроме Северинца, задержаны Ольга Николайчик, Борис Аникеев, Денис Урбанович

Земельный участок под развлекательный центр на МКАД, в непосредственной близости от места массовых расстрелов граждан в 1937-41 гг. Минский райисполком выделил в 2000-х. В 2012 заместитель генпрокурора рекомендовал властям Минского района и области остановить строительство и указывал на нарушения при выделении земельного участка, но руководители Минской области проигнорировали это обращение. Наоборот, при министре Светлове Министерство культуры утвердило такие границы охранных зон мемориала в Куропатах, при которых ресторан мог легально оставаться на прежнем месте.









Режиссер Ольга Николайчик принимает активное участие в протестах против «ресторана на костях», фото Воли Офицеровой

Первоначально ресторан назывался «Бульбашъ-холл», но в результате общественных протестов его так и не открыли, комплекс зданий пустовал четыре года. Новая попытка открыть его состоялась этим летом. Защитники Куропат дежурят на площадке возле развлекательного комплекса и информируют людей о Куропатах.





пишет НН. В Куропатском лесу в братских могилах лежат останки десятков тысяч людей, расстрелянных в период сталинских репрессий,НН.





Люди требуют перенести или перепрофилировать здания «Поедем поедим». С осуждением открытия ресторана выступили многие интеллектуалы и общественные деятели — от Светланы Алексиевич до Николая Чергинца и Вячеслава Кебича. С ними солидаризировались бизнесмены Юрий Зиссер и Виктор Прокопеня.





Власти пока не предприняли никаких шагов по проверке законности выделения участка под застройку. Зато сотрудники МВД составили более 60 протоколов на протестующих против «ресторана на костях».











