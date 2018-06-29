Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась эмоциями после победы над Агнешкой Радваньской

"Сделать брейк было гораздо проще, чем удержать подачу. Может, я слишком нервничала, потому что это был мой первый полуфинал здесь, и я искала уверенность в своей игре. В третьем сете нашла.





Играть с Агнешкой непросто — она очень сильна. Она все мячи кладет в корт, хорошо читает игру. Я очень рада, что обыграла ее.









Я смотрела матчи Возняцки, пока росла. Помню, как она в каком-то из них доставала все мячи, и это был самый длинный розыгрыш, что я видела! Будет интересно сыграть с ней. В детстве я не думала, что мне доведется с ней сыграть, но вот завтра я могу даже ее обыграть", — цитирует Соболенко пресс-служба ВТА.



