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Китайский сюрприз: к дебюту готовят недорогой электрический "паркетник" Neta N01

30.06.2018 16:00 — Разное | Партизан  
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Компания Zhejiang Hezhong New Energy Vehicle из Цзясина, в прошлом году получившая от китайских властей лицензию на выпуск электрокаров, объявила о скором выходе на рынок своей первой серийной модели — N01, которая будет выпускаться под брендом Neta.

Китайский сюрприз: к дебюту готовят недорогой электрический "паркетник" Neta N01
Фактически речь идет о приподнятом хэтчбеке, по размерам (длина 3,87 м) сопоставимого с Lada Kalina. Колесная база у N01 на 10 см меньше — 2,37 м. Салон — простецкий, зато в активе китайского электрокара цифровая комбинация приборов, мультимедиа-система с 10-дюймовым экраном и система кругового обзора, сообщает tut.by



Оснащается Neta 75-сильным электродвигателем, приводящим передние колеса. При этом предусмотрено два варианта тяговых батарей фактически идентичной емкости — 35,5 или 36,2 кВтч. По паспорту пробег на одной зарядке составит около 380 км, но это при движении с постоянной скоростью 60 км/ч.

Китайские разработчики обещают невысокую стоимость электрокара, хотя точной цифры пока что не разглашают. Для выпуска Neta 01 в городе Тунсян уже возведена новая производственная площадка, где уже ведется установочная сборка хэтчбеков. Расчетная мощность — до 50 000 электрокаров в год. У китайских дилеров товарные электромобили новоиспеченной марки появится в третьем квартале текущего года.


 
 
Ссылка на источник 21
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Компания Zhejiang Hezhong New Energy Vehicle из Цзясина, в прошлом году получившая от китайских властей лицензию на выпуск электрокаров, объявила о скором выходе на рынок своей...
 
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