сообщает tut.by Фактически речь идет о приподнятом хэтчбеке, по размерам (длина 3,87 м) сопоставимого с Lada Kalina. Колесная база у N01 на 10 см меньше — 2,37 м. Салон — простецкий, зато в активе китайского электрокара цифровая комбинация приборов, мультимедиа-система с 10-дюймовым экраном и система кругового обзора,tut.by













Оснащается Neta 75-сильным электродвигателем, приводящим передние колеса. При этом предусмотрено два варианта тяговых батарей фактически идентичной емкости — 35,5 или 36,2 кВтч. По паспорту пробег на одной зарядке составит около 380 км, но это при движении с постоянной скоростью 60 км/ч.





Китайские разработчики обещают невысокую стоимость электрокара, хотя точной цифры пока что не разглашают. Для выпуска Neta 01 в городе Тунсян уже возведена новая производственная площадка, где уже ведется установочная сборка хэтчбеков. Расчетная мощность — до 50 000 электрокаров в год. У китайских дилеров товарные электромобили новоиспеченной марки появится в третьем квартале текущего года.



