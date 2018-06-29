|
В Китае воспитательницы детского сада подняли внедорожник и спасли попавшего под колёса пешехода (ВИДЕО)
В Китае воспитательницы детского сада подняли внедорожник и освободили попавшего под колёса мужчину.
Авария произошла недалеко от детского сада в провинции Хэбэй. Водитель авто наехал на пешехода – и нога пострадавшего оказалась под колесом транспортного средства. Увидевшие это воспитательницы детского сада, бросились на помощь. Совместными усилиями женщинам и водителю удалось приподнять машину и освободить мужчину. С переломом ноги он был госпитализирован.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Китае воспитательницы детского сада подняли внедорожник и спасли попавшего под колёса пешехода (ВИДЕО)
В Китае воспитательницы детского сада подняли внедорожник и освободили попавшего под колёса мужчину.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)