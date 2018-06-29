В Китае воспитательницы детского сада подняли внедорожник и спасли попавшего под колёса пешехода (ВИДЕО)

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В Китае воспитательницы детского сада подняли внедорожник и освободили попавшего под колёса мужчину.

Авария произошла недалеко от детского сада в провинции Хэбэй. Водитель авто наехал на пешехода – и нога пострадавшего оказалась под колесом транспортного средства. Увидевшие это воспитательницы детского сада, бросились на помощь. Совместными усилиями женщинам и водителю удалось приподнять машину и освободить мужчину. С переломом ноги он был госпитализирован.