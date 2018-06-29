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Лукашенко сменил руководство КГБ
Президент Беларуси Александр Лукашенко произвел кадровые перестановки в Комитете государственной безопасности.
Об этом сообщает 30 июня
Владимир Калач назначен заместителем председателя КГБ Беларуси, Дмитрий Реуцкий – начальником УКГБ по Минску и Минской области.
Назначения произведены и в регионах.
Олег Столярчук получил должность начальника УКБ по Витебской области, Александр Терехов – главы УКГБ по Могилевской области, Александр Неверовский – УКГБ по Могилевской области, Сергей Гладышев стал начальником УКГБ по Брестской области.
Главой Института национальной безопасности назначен Вячеслав Езерский.
Владимир Калач ранее занимал пост председателя УКГБ по г.Минску и Минской области, а Дмитрий Реуцкий, который сменил его на этом посту, - главы одного из главных управлений центрального аппарата КГБ.
Олег Столярчук ранее возглавлял Институт национальной безопасности. Вячеслав Езерский, ныне занявший эту должность, работал в должности начальника УКГБ по Брестской области, на которую теперь назначен Сергей Гладышев.
Рокировка произошла в руководстве управлений КГБ по Могилевской и Гродненской областям. На аналогичные должности, но в новые регионы назначены Александр Терехов и Александр Неверовский.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко произвел кадровые перестановки в Комитете государственной безопасности.
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