Лукашенко сменил руководство КГБ

Президент Беларуси Александр Лукашенко произвел кадровые перестановки в Комитете государственной безопасности.

Об этом сообщает 30 июня пресс-служба президента.

Владимир Калач назначен заместителем председателя КГБ Беларуси, Дмитрий Реуцкий – начальником УКГБ по Минску и Минской области.

Назначения произведены и в регионах.

Олег Столярчук получил должность начальника УКБ по Витебской области, Александр Терехов – главы УКГБ по Могилевской области, Александр Неверовский – УКГБ по Могилевской области, Сергей Гладышев стал начальником УКГБ по Брестской области.

Главой Института национальной безопасности назначен Вячеслав Езерский.

Владимир Калач ранее занимал пост председателя УКГБ по г.Минску и Минской области, а Дмитрий Реуцкий, который сменил его на этом посту, - главы одного из главных управлений центрального аппарата КГБ.

Олег Столярчук ранее возглавлял Институт национальной безопасности. Вячеслав Езерский, ныне занявший эту должность, работал в должности начальника УКГБ по Брестской области, на которую теперь назначен Сергей Гладышев.

Рокировка произошла в руководстве управлений КГБ по Могилевской и Гродненской областям. На аналогичные должности, но в новые регионы назначены Александр Терехов и Александр Неверовский.