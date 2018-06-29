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«Заламывали руки, прижимали к стенке». В Минске ОМОН провел ночную проверку закрытой ЛГБТ-вечеринки

30.06.2018 17:38 — Разное | KYKY  
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Посетили ночного клуба, где периодически проходят закрытые ЛГБТ-вечеринки, рассказали «Радио Свобода», что сегодня примерно около часа ночи, заведение «посетили» сотрудники ОМОНа в масках и люди в штатском. 

По словам очевидцев, милицейские применяли к посетителям клуба силу: «Ничего не объясняли, очень грубо хватали людей. Заламывали руки, хватали за шею, прижимали к стенке. У всех переписывали паспортные данные, номера телефонов, места работы. Всех заставили собраться на танцполе и держали стоя, без объяснений, в течение двух часов. На просьбу сходить в туалет отвечали «стоять», и никому не позволяли выйти. Уже под конец девушек стали выпускать в туалет. Проверяли алкоголь в баре», – говорит журналистам девушка и уточняет, что хотя из клуба не выпускали, зайти в него было можно. 

Другой постоянный посетитель клуба сказал, что сотрудники ОМОНа вели себя грубо, но никого не били. Он же уточнил, что подобные проверки в заведение случаются нечасто, после чего преположил, что именно этот визит в клуб был связан со вчерашней акцией около памятника городскому лесничему. Речь про акцию, которую устроили студенты Свободного театра: ребята соорудили ЛГБТ-клубму, после чего их задержала милиция.

Пресс-секретарь минской милиции Наталья Ганусевич сказала журналистам, что на момент их обращения не располагает информацией о подобных мероприятиях ОМОН.

 
 
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Посетили ночного клуба, где периодически проходят закрытые ЛГБТ-вечеринки, рассказали «Радио Свобода», что сегодня примерно около часа ночи, заведение «посетили»...
 
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