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В Минске появился большой святящийся зубр
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В этом году горисполком решил заставить Минск большими объемными инсталляциями. Уже пообещал, что на площади Свободы появятся Лошадь с каретой» и «Световая арка», «Лоси» на улице Притыцкого, «Колос» на площади Якуба Коласа, «БелАЗ» на проспекте Независимости рядом с МКАД, «МАЗ» на Партизанском проспекте (у станции метро «Автозаводская») и «Лошадь с санями» на Октябрьской площади.
Фото: SB.BY
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В этом году горисполком решил заставить Минск большими объемными инсталляциями. Уже пообещал, что на площади Свободы появятся Лошадь с каретой» и «Световая арка»,...
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