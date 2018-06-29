В Минске появился большой святящийся зубр

В этом году горисполком решил заставить Минск большими объемными инсталляциями. Уже пообещал, что на площади Свободы появятся Лошадь с каретой» и «Световая арка», «Лоси» на улице Притыцкого, «Колос» на площади Якуба Коласа, «БелАЗ» на проспекте Независимости рядом с МКАД, «МАЗ» на Партизанском проспекте (у станции метро «Автозаводская») и «Лошадь с санями» на Октябрьской площади.



И сдержал слово: на проспекте Джержинского появился обещанный светящийся зубр, пишет The Village Беларусь. Правда, символ страны пока без хвоста. Хотя, кто знает, быть может, это авторское видение. Как вам?

Фото: SB.BY