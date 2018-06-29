ООН приветствует новое соглашение стран ЕС по миграции

Европа переживает затянувшийся миграционный кризис, заявил пресс-секретарь Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Чарли Яксли вчера в Женеве. По его словам, до сих пор бремя приема потоков мигрантов несли всего нескольких европейских государств. Остальные попросту отказывались пускать в свои порты лодки с мигрантами на борту или спасательные суда, подобравшие их в море. В этих условиях назрела необходимость в скоординированной политике, которая не позволила бы странам единолично закрывать свои границы или создавать иные препятствия на пути ищущих убежища людей.

Ключевым пунктом нового соглашения является создание дополнительных "региональных пунктов высадки" и "разгрузочных центров" для новоприбывших людей. "Большинство из них должны располагаться в Европе, но, потенциально, не только", - заявил пресс-секретарь Международной организации по миграции (МОМ) Леонард Дойль, чьи слова цитирует центр новостей ООН. Позже он разъяснил, что имел ввиду не внеевропейские центры прибытия, а более равномерно распределенную сеть этих центров по всей Европе, а не только на ее "передовой линии.": в Испании, Италии, Греции, на Кипре и в ряде других стран.

Что касается центров за пределами территории Европы, пресс-секретарь подтвердил, что над ними также будет установлен "тщательный надзор и мониторинг в соответствии с международными стандартами" - например, в Ливии, которая на сегодняшний день является, крупнейшим транзитным пунктом для мигрантов и беженцев. Эксперты ООН не раз предупреждали о чудовищных условиях пребывания переселенцев на территории этой страны, где нередки похищения, изнасилования и избиения. Многие мигранты, попавшие в ливийские центры задержания, оказываются в руках торговцев людьми.

Сразу несколько учреждений ООН приветствовали новое европейское соглашение. МОМ и УВКБ в совместном заявлении подтвердили готовность оказать всяческую поддержку новой общей стратегии, отметив, однако, что существует необходимость "проработать некоторые детали".

Похожим образом отреагировали и в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ), подчеркнув, что хотели бы услышать более подробные разъяснения политики задержания несовершеннолетних и рассмотрении их запросов на убежище. Представительница Фонда Сара Кроули заявила, что задержание детей "недопустимо и ни при каких условиях не отвечает их интересам". Она добавила, что именно для детей-мигрантов вопрос времени стоит наиболее остро, и призвала сократить сроки рассмотрения заявок несовершеннолетних мигрантов и беженцев на убежище.