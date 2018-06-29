Правительство увеличит госдолю в 16 АО на Br230 млн

Правительство Беларуси утвердило перечень из 16 акционерных обществ, в которых госдоля будет увеличена на сумму ранее оказанной государственной поддержки.

В соответствии с постановлением N507 от 28 июня 2018 года, общая сумма господдержки по включенным в перечень АО превышает Br230 млн ($115 млн в эквиваленте).

В перечень включены 6 предприятий, подведомственных Минстройархитектуры, 1 предприятие, подчиненное Минздраву, 3 хозобщества концерна «Белелгпром» и 4 компании в подчинении концерна «Беллесбумпром». Также в перечень вошли 2 деревообрабатывающих предприятия, которые находятся в оперативном управлении Банка развития.

Наибольший объем господдержки был оказан ОАО «Светлогорский ЦКК» (Br97,9 млн), ОАО «Кричевцементошифер» (Br45,1 млн), ОАО «Гомельстекло» (Br20,1 млн), ОАО «Ивацевичидрев» (Br11,5 млн), ОАО «Стеклозавод «Неман» (Br6,96 млн).