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Ксения Собчак и Максим Виторган ждут второго ребёнка
Известная российская телеведущая и журналист Ксения Собчак вновь беременна, сообщают российские СМИ.
Это уже вторая беременность для Ксении. Она вместе со своим мужем актёром Максимом Виторганом воспитывает сына Платона, и сейчас стало известно о том, что пара ждёт второго ребёнка.
Сама Ксения никак не комментирует эту информацию. Однако её поклонники и журналисты заметили, что обычно стройная Собчак неожиданно начала поправляться.
Недавно Ксения Собчак побывала на премии журнала FB в необычном платье, которое лишь подчеркнуло округлившийся живот телеведущей. Фото в Instagram выложила подруга Собчак. Некоторые пользователи спросили в комментариях: «Собчак снова беременна?», на что получили ответ: «Да».
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