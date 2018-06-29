​Ксения Собчак и Максим Виторган ждут второго ребёнка

Известная российская телеведущая и журналист Ксения Собчак вновь беременна, сообщают российские СМИ.

Это уже вторая беременность для Ксении. Она вместе со своим мужем актёром Максимом Виторганом воспитывает сына Платона, и сейчас стало известно о том, что пара ждёт второго ребёнка.

Сама Ксения никак не комментирует эту информацию. Однако её поклонники и журналисты заметили, что обычно стройная Собчак неожиданно начала поправляться.

Недавно Ксения Собчак побывала на премии журнала FB в необычном платье, которое лишь подчеркнуло округлившийся живот телеведущей. Фото в Instagram выложила подруга Собчак. Некоторые пользователи спросили в комментариях: «Собчак снова беременна?», на что получили ответ: «Да».