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На границе образовались очереди из легковых автомобилей

30.06.2018 18:29 — Разное | ОНТ  
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По данным сайта Госпогранкомитета на 16:00, на границе образовались значительные очереди из легковых автомобилей.

В пункте пропуска «Привалка» на границе с Литвой в очереди стоят более 60 автомобилей, в «Лоше» – свыше 50, в «Каменном Логе» – более 40, в «Котловке» – свыше 30.

Также очереди из легковых автомобилей есть в польском направлении: в «Домачево» – более 30 легковых авто, в пункте пропуска «Брест» – более 50.

Что касается латвийского направления, то в «Григоровщине» выезда ожидают свыше 20 автомобилей, в пункте пропуска «Урбаны» – больше 40.

На белорусско-украинской границе в «Новой Гуте» стоят более 80 легковых автомобилей, в «Веселовке» – свыше 30, а также более 20 – в пунктах пропуска «Комарин» и «Верхний Теребежков».


 
Теги: Брест
 
 
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​По данным сайта Госпогранкомитета на 16:00, на границе образовались значительные очереди из легковых автомобилей.
 
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