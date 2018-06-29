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На трассе Пекин–Гонконг пассажирский автобус врезался в грузовик: погибли 18 человек
Новости Китая. Крупное ДТП в Китае: погибли 18 человек, еще 14 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Автокатастрофа произошла на скоростной трассе Пекин–Гонконг. Пассажирский автобус потерял управление, выехал за разделительное ограждение и столкнулся с ехавшим навстречу грузовиком. Экстренные службы продолжают работу на месте происшествия. Полиция выясняет все обстоятельства трагедии.
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Новости Китая. Крупное ДТП в Китае: погибли 18 человек, еще 14 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Автокатастрофа произошла на скоростной...
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