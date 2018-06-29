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«Запомните: никакой круговой поруки»: Александр Лукашенко прокомментировал кадровые изменения в КГБ

30.06.2018 17:42 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Президент Беларуси рассмотрел сегодня кадровые вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подробнее о новых назначениях здесь.

«Запомните: никакой круговой поруки»: Александр Лукашенко прокомментировал кадровые изменения в КГБ

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Недопустимо, если не дай бог в Комитете госбезопасности появятся тенденции, против которых мы с вами боремся. Я имею в виду коррупцию, взяточничество, нечестное, просто аморальное поведение наших руководителей.

Все должно быть честно и принципиально, никому никаких исключений быть не должно. Комитет всегда, не будем это скрывать, и в любом обществе нашем (и в советские времена, а теперь тем более) был определенным чистилищем нашего общества. И я хочу, чтобы комитет был таким чистилищем. Чтобы там были честные, принципиальные, умные профессионалы, которые будут понимать, что на наших с вами плечах лежит самое главное, святое – безопасность нашего государства, его суверенитет и независимость. Если вы провалитесь по своим направлениям, очень трудно будет закрыть эту брешь другими органами и подразделениями.

Вы – многие – уходите в территориальные органы. Запомните: никакой круговой поруки.

«Запомните: никакой круговой поруки»: Александр Лукашенко прокомментировал кадровые изменения в КГБ

В итоге заместителем председателя Комитета госбезопасности стал Владимир Калач. Дмитрий Реуцкий отныне начальник управления КГБ по Минску и Минской области. За Витебскую область отвечать будет Олег Столярчук, за Могилевскую – Александр Терехов, за Гродненскую – Александр Неверовский. Начальником управления комитета по Брестской области стал Сергей Гладышев.

«Запомните: никакой круговой поруки»: Александр Лукашенко прокомментировал кадровые изменения в КГБ

Как рассказал председатель Комитета госбезопасности Валерий Вакульчик, все кадры подготовленные, это молодые и перспективные руководители.

«Запомните: никакой круговой поруки»: Александр Лукашенко прокомментировал кадровые изменения в КГБ

Валерий Вакульчик, председатель Комитета государственной безопасности Республики Беларусь:
Такие большие перестановки и назначения в руководящем составе комитета абсолютно оправданы, выверены. Назначены хотя и молодые, но опытные, профессионально подготовленные кадры. К слову, из четырех человек, которые назначены на высшие должности, все награждены боевыми орденами. Эти назначения будут способствовать повышению надежности и эффективности работы комитета в вопросах обеспечения безопасности как в регионах, так и в стране в целом.

«Запомните: никакой круговой поруки»: Александр Лукашенко прокомментировал кадровые изменения в КГБ

Также глава государства назначил Вячелава Езерского начальником Института национальной безопасности (до этого он занимал должность начальника управления КГБ по Брестской области).

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Президент Беларуси рассмотрел сегодня кадровые вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробнее о новых назначениях здесь.
 
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