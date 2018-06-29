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«До победного конца»: накануне матча с Испанией российские футболисты обратились к болельщикам
Новости России. На официальной Twitter-странице сборной России футболисты
«Играй за нас, за всех, за каждого», – произнесли игроки слоган национальной кампании по поддержке сборной России.
Спортсмены поблагодарили всех за поддержку в трёх матчах и упомянули, что матч с Испанией будет очень тяжёлым. И всё же футболисты пообещали выложиться на 100%, чтобы превзойти испанцев и продолжить выступление на ЧМ-2018.
Болельщики не оставили слова игроков национальной сборной без внимания и пожелали удачи.
«Ребятки, мы с вами всей душой и телом, держим кулачки»,
«Надо выкладываться не на 100% а на 150»,
«Победа – не главное! Главное достойно сыграть!»,
«Мы с вами до конца! До победного конца!»,
«Мне сон приснился, что счёт Россия – Бразилия 2:0 будет»,
«В любом случае будем болеть и топить за вас, парни! Вы лучшие, даже если проиграете! Но ставить буду на испанцев, без обид».
Ранее Артём Дзюба
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Новости России. На официальной Twitter-странице сборной России футболисты опубликовали видеообращение к фанатам. «Играй за нас, за всех, за каждого», – произнесли...
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