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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 1 июля: синоптики обещают ливни и грозы
Новости Беларуси. В Беларуси резко похолодало. Виной тому порывистый северный ветер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
1 июля в дополнение к этому синоптики обещают сильные ливни и грозы во многих районах. В связи с этим в стране объявлен оранжевый уровень опасности.
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Новости Беларуси. В Беларуси резко похолодало. Виной тому порывистый северный ветер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 1 июля в дополнение к этому...
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