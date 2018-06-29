Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 1 июля: синоптики обещают ливни и грозы

Новости Беларуси. В Беларуси резко похолодало. Виной тому порывистый северный ветер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





1 июля в дополнение к этому синоптики обещают сильные ливни и грозы во многих районах. В связи с этим в стране объявлен оранжевый уровень опасности.