Депутаты приняли в первом чтении поправки о введении отцовского отпуска

Депутаты Палаты представителей приняли в первом чтении законопроект об изменении некоторых законов Беларуси, который предусматривает в числе прочего введение отцовского отпуска, передает корреспондент БЕЛТА .

Законопроект представила министра труда и социальной защиты Ирина Костевич. Речь идет об отпуске, который будет предоставляться отцу по его желанию при рождении ребенка в семье. Он ограничен периодом - не более 14 календарных дней. Отпуск будет предоставляться по заявлению отца в течение шести месяцев после рождения ребенка.

Кроме того, в Трудовой кодекс включено понятие дистанционной работы, закрепляются особенности регулирования труда людей, которые работают удаленно. На них будут распространяться общие нормы Трудового кодекса, в том числе в части продолжительности рабочего времени и времени отдыха, предоставления отпусков.

В законопроекте закреплена норма, согласно которой наниматели с согласия работника смогут переводить их на другую работу, в том числе к другому нанимателю, на срок до 6 месяцев в течение календарного года.

Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!"

Читайте ndsmi.by в " Одноклассниках "

Читайте ndsmi.by в " Контакте "

Читайте ndsmi.by в " Фейсбуке "