|
Депутаты приняли в первом чтении поправки о введении отцовского отпуска
30.06.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Депутаты Палаты представителей приняли в первом чтении законопроект об изменении некоторых законов Беларуси, который предусматривает в числе прочего введение отцовского отпуска, передает корреспондент
Законопроект представила министра труда и социальной защиты Ирина Костевич. Речь идет об отпуске, который будет предоставляться отцу по его желанию при рождении ребенка в семье. Он ограничен периодом - не более 14 календарных дней. Отпуск будет предоставляться по заявлению отца в течение шести месяцев после рождения ребенка.
Кроме того, в Трудовой кодекс включено понятие дистанционной работы, закрепляются особенности регулирования труда людей, которые работают удаленно. На них будут распространяться общие нормы Трудового кодекса, в том числе в части продолжительности рабочего времени и времени отдыха, предоставления отпусков.
В законопроекте закреплена норма, согласно которой наниматели с согласия работника смогут переводить их на другую работу, в том числе к другому нанимателю, на срок до 6 месяцев в течение календарного года.
Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:
Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" -
Наша группа в социальной сети "Одноклассники" -
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Депутаты Палаты представителей приняли в первом чтении законопроект об изменении некоторых законов Беларуси, который предусматривает в числе прочего...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)