В Ницце запустили трамвай, который заряжается на остановках за 20 секунд

В Ницце запустили инновационный трамвай, который работает без контактной сети, а заряжается на остановках за 20 секунд, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на газету Parisien.

Отойти от традиционной подачи электроэнергии позволила система статичной перезарядки по земле SRS. Эта технология даёт возможность общественному транспорту накапливать энергию и осуществлять подзарядку во время остановки. Весь процесс занимает меньше 20 секунд.

Трамваи, оснащённые системой SRS, соединят порт и аэропорт Ниццы. Протяжённость маршрута составит 11,3 километра, но пока функционирует отрезок пути в семь километров.

По разным оценкам, стоимость этого транспортного проекта составляет от 721 миллиона до миллиарда евро.