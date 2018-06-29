Люблю тебя, Свислочь!





Сегодня на городской площади состоялся концерт выходного дня "Люблю цябе, мой родны горад!"

Перед свислочанами с песнями разных лет выступили артисты Великосельского, Ханчицкого и Вердомичскогго сельских клубов. Зрители не скупились на апплодисменты, подпевали знакомые мелодии, наслаждались хорошим предпраздничным настроением.

На доносившуюся музыку сходилось все больше и больше зрителей. Вечер прошел на "ура", повеселились все, кто легок на подъем.













Елена КЕДИК.

Фото автора.