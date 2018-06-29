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Люблю тебя, Свислочь!
30.06.2018 — Разное | Свислочская газета
Сегодня на городской площади состоялся концерт выходного дня "Люблю цябе, мой родны горад!"
Перед свислочанами с песнями разных лет выступили артисты Великосельского, Ханчицкого и Вердомичскогго сельских клубов. Зрители не скупились на апплодисменты, подпевали знакомые мелодии, наслаждались хорошим предпраздничным настроением.
На доносившуюся музыку сходилось все больше и больше зрителей. Вечер прошел на "ура", повеселились все, кто легок на подъем.
Елена КЕДИК.
Фото автора.
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Сегодня на городской площади состоялся концерт выходного дня "Люблю цябе, мой родны горад!"
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