Вся в планах, цифрах и расчетах





По итогам прошлого года за высокие достижения в труде, обеспечение высоких производственных показателей решением Свислочского районного исполнительного комитета имя главного экономиста ОАО «Хоневичи» Тамары Свистун занесено на Доску почета Свислочского района.

Не каждый человек может с уверенностью сказать, что нашел свое призвание, выбрал профессию по душе. Тамаре Свистун из Хоневичей повезло: она сделала правильный выбор, определяясь когда-то с будущей профессией. Она любит свою работу, с удовольствием каждый день спешит в контору ОАО «Хоневичи», чтобы погрузиться в этот удивительный для нее мир чисел и расчетов.

О том, что ее будущая профессия будет связана с цифрами, она знала уже в школе. «Всегда легко давалась математика, – признается Тамара Николаевна. – В старших классах, правда, колебалась, выбрать профессию учителя математики или экономиста». Отдала предпочтение второй и не прогадала. Окончив Хоневичскую школу с золотой медалью, девушка поступила в Минский институт народного хозяйства на экономический факультет. Получив желанную профессию, возвратилась на малую родину, в родные Хоневичи.

В начале трудового пути Тамара Николаевна прошла хорошую практику и набралась опыта сначала на должности бухгалтера, позже – экономиста по труду. Эти годы стали прочным фундаментом и подготовили к более серьезному этапу в ее профессиональной карьере. Благодаря приобретенным знаниям и накопленному опыту она вот уже пятнадцать лет возглавляет экономическую службу сельхозорганизации.

Экономический отдел ОАО «Хоневичи» состоит из двух человек. В подчинении у Тамары Николаевны экономист по труду. Сейчас, правда, ей приходится выполнять обязанности и второго экономиста, которая ушла в декретный отпуск. Пока прибудет молодой специалист, все вопросы по экономике сельхозпредприятия легли на ее плечи.

– В жизни коллектива предприятия экономика имеет первостепенное значение. Главный экономист, – рассказывает Тамара Николаевна, – самым первым узнает об экономическом состоянии хозяйства, ведь в наш отдел в начале месяца стекается вся информация – отчеты из производственных участков и бригад. Мы обрабатываем этот поток цифр и высчитываем обобщенный показатель объема производства продукции, характеризующий в денежной форме результат деятельности сельхозпредприятия, – валовую продукцию.

С гордостью главный экономист назвала такие показатели развития ОАО «Хоневичи» за пять месяцев текущего года, как процент роста выращивания продукции животноводства (+135,4%) и ее реализации (+130,4%). Выросли в сельхозпредприятии по сравнению с таким же периодом 2017 года реализация молока (+110,8%) и валовой надой (+110,2%). Всего работниками открытого акционерного общества произведено валовой продукции на 657,7 тысяч рублей больше, чем за такой же отрезок времени прошлого года. Прибыль за четыре месяца этого года выше на 275% по сравнению с прошлым годом.

Разумеется, выполнение этих производственных показателей не обходится без участия главного экономиста. Ведь это она рассчитывает и устанавливает цены на услуги, норму труда, доводит плановые задания, делает анализ работы как всего хозяйства, так и каждого работника в отдельности, готовит статистические отчеты в управление сельского хозяйства и продовольствия. Здесь нужна достоверность в расчетах – одна из составляющих экономики хозяйства.

К главному экономисту часто обращаются работники сельхозпредприятия. Каждый хочет знать, сколько ему начислено за отработанное время, расценки на тот или иной вид деятельности. В этих вопросах Тамара Николаевна тоже компетентна и старается выдать обратившемуся человеку необходимую информацию.

Любые задачи, касающиеся экономики сельхозпредприятия, под силу выполнить главному экономисту ОАО «Хоневичи» Тамаре Свистун. Решать их помогают присущие ей качества: профессионализм, добросовестность, внимательность, чуткость, за которые специалиста ценит дирекция сельхозорганизации, уважают в коллективе.

Людмила БАЛЫШ.

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