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Лучший бомбардир чемпионата России признался в суде, что избил свою жену

30.06.2018 18:20 — Разное | Партизан  
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Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" и сборной Нидерландов Квинси Промес признался в избиении жены во время пребывания на испанском острове Ибица, сообщает Diaro de Ibiza.



В четверг Промес был арестован полицией на Ибице за нападение на жену. Ночь с четверга на пятницу он провел в изоляторе. В пятницу Промес предстал перед судом, на котором признал свою вину. Суд отпустил его из-под стражи, расследование будет продолжено.

Промес был признан лучшим футболистом России 2017 года по опросу журналистов, который проводит еженедельник "Футбол". В составе "Спартака" он стал чемпионом России в сезоне-2016/17 и лучшим бомбардиром команды.


Промес является воспитанником академии "Аякса", в 17-летнем возрасте игрок перешел в "Твенте". В августе 2014 года полузащитник подписал четырехлетний контракт со "Спартаком", красно-белые заплатили за голландца около 10 млн евро. В сезоне-2017/18 Промес стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 15 мячей в 26 матчах.


 
 
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Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" и сборной Нидерландов Квинси Промес признался в избиении жены во время пребывания на испанском острове...
 
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