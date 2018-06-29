Белоруса задержали в Италии за непристойное поведение

В нынешний вторник в начале девятого утра 51-летняя уборщица зашла в зал ожидания местной железнодорожной станции, чтобы, как обычно, привести помещение в порядок.





Однако женщина столкнулась с молодым человеком, который после нескольких выпитых стаканов алкоголя в качестве кровати выбрал одну из скамеек на вокзале.





Увидев уборщицу, 28-летний мужчина расстегнул на своих штанах молнию и на глазах у шокированной сотрудницы станции начал мастурбировать. Женщина убежала и вызвала карабинеров.





Полиция прибыла на место и вовремя остановила «перфоманс», который могли увидеть школьники и студенты, которых бывает много на вокзале в это время.





Как выяснилось, белорус, называемый лишь инициалами К.С., вдобавок нарушил иммиграционные правила, так как не имел действующих документов и находился в Италии нелегально.





Молодой человек уже несколько дней скитался в окрестностях Ногары с запасом виски в рюкзаке. И его уже видели моющимся в фонтанчике на площади Франческетти.





Теперь в отношении мужчины запущена процедура высылки. Она предусматривает первоначально его перевод в депортационный центр Турина.