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Белоруса задержали в Италии за непристойное поведение

30.06.2018 17:52 — Разное | Партизан  
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Итальянская полиция задержала на железнодорожном вокзале городка Ногара безработного и не имеющего постоянного места жительства белоруса. Об этом сообщает издание L’Arena.

В нынешний вторник в начале девятого утра 51-летняя уборщица зашла в зал ожидания местной железнодорожной станции, чтобы, как обычно, привести помещение в порядок.

Однако женщина столкнулась с молодым человеком, который после нескольких выпитых стаканов алкоголя в качестве кровати выбрал одну из скамеек на вокзале.

Увидев уборщицу, 28-летний мужчина расстегнул на своих штанах молнию и на глазах у шокированной сотрудницы станции начал мастурбировать. Женщина убежала и вызвала карабинеров.

Полиция прибыла на место и вовремя остановила «перфоманс», который могли увидеть школьники и студенты, которых бывает много на вокзале в это время.

Как выяснилось, белорус, называемый лишь инициалами К.С., вдобавок нарушил иммиграционные правила, так как не имел действующих документов и находился в Италии нелегально.

Молодой человек уже несколько дней скитался в окрестностях Ногары с запасом виски в рюкзаке. И его уже видели моющимся в фонтанчике на площади Франческетти.

Теперь в отношении мужчины запущена процедура высылки. Она предусматривает первоначально его перевод в депортационный центр Турина.
 
 
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Итальянская полиция задержала на железнодорожном вокзале городка Ногара безработного и не имеющего постоянного места жительства белоруса. Об этом сообщает...
 
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