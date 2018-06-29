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30 июня витебскому трамваю исполняется 120 лет

30.06.2018 17:40 — Разное | Партизан  
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В данный момент только в четырех городах Беларуси ходит трамвай: в Витебске, Минске, Новополоцке и Мозыре.

30 июня витебскому трамваю исполняется 120 лет
Вспоминаем интересные факты из истории старейшего электрического транспорта страны.



В последних двух городской рельсовый транспорт появился в конце ХХ века и не выделяется ни шириной сети, ни количеством маршрутов. Минский трамвай появился в советское время, заменив собой устаревшую конку. На этом фоне Витебский трамвай выделяется как своей давней историей, так и современностью.

Трамвай обязан витебскому рельефу
Замысел построить трамвай в Витебске появился еще в 1895 году, когда 10 июля почетный гражданин города Киева Фельдзер подал в Витебскую городскую управу заявление с просьбой предоставить ему концессию на строительство и эксплуатацию «конно-электрической железной дороги». С подобными предложениями к местной власти позже обратились также гражданин Франции Фернан Гильон и представитель Бельгийского общества в Брюсселе Петр Вильмен.

15 ноября 1895 года в Витебской городской думе состоялось заседание, на котором рассматривался вопрос об организации в городе трамвайного движения. После обсуждения трех заявлений, было проведено закрытое голосование. Победил проект француза Фернана Гильона, который получил 23 из 24 голосов участников заседания.

4 февраля 1896 г. Витебская управа подписала с Гильоном договор на строительство «электрической железной дороги».

Строительство трамвайных линий началось в сентябре 1897 года и завершилось в июне 1898 года. Общая протяженность полотна составила 6076,8 метра. Своих трамваев в стране в то время еще не производили, поэтому их пришлось доставлять из-за рубежа. Для города закупили 18 моторных вагонов с двумя двигателями по 18 кВт каждый и 15 летних прицепных вагонов.

Торжественный запуск первого трамвая состоялся 30 июня (18 июня по старому стилю) 1898 года.

Витебский трамвай стал пятым в тогдашней Российской империи и первым на территории современной Беларуси, пишет сайт Белсат. Показательно, что трамвай в Витебске появился раньше, чем в Москве и Санкт-Петербурге, в которых это произошло в 1899 и 1907 годах соответственно. В Минске электрический трамвай запустили только в 1929 году. Причина прогресса в Витебске довольно прозаичная: местный рельеф не позволял использовать конку, которая долгое время заменяла трамвай в других городах.

Первая электростанция в городе
Строительство трамвая в Витебске требовало также развития инфраструктуры. Для примера, именно под трамвай был модернизирован мост через Витьбу (сейчас – Октябрьский). Старый мост был не в состоянии выдержать нагрузку нового транспорта, поэтому рядом с ним построили отдельную полосу для трамваев.

Новый транспорт не мог обойтись и без электричества, поэтому специально под него была построена первая в городе электростанция, которая расположилась на Задуновской улице (ныне проспект Фрунзе).

Центральная электростанция работала на нефти и дровах, и имела мощность 425 кВт. Она являлась основным источником электроэнергии в городе вплоть до 1930 года, пока не построили БелГРЭС в Ореховске.

Здание бывшей электростанции сохранилось до нашего времени, сейчас в нем располагаются литературный музей и музей частных коллекций.

Самая широкая трамвайная сеть в стране
Несмотря на то, что Витебск – только четвертый город по численности населения в Беларуси, трамвайная сеть в нем по-прежнему самая большая в стране. В отдельные годы в Витебске насчитывалось до 13 трамвайных маршрутов, в данный момент действуют 9 постоянных маршрутов общей протяженностью в 212,7 км, а длина контактной сети составляет 75 км.

Ежедневно на улицы города выходит около 70 вагонов, движущихся со средней скоростью 15,9 км/ч. Трамвайные пути на 90% проходят по обособленному полотну, что и способствует большой скорости транспорта.

Самый длинный городской маршрут – № 1. Оборотный рейс составляет 33,6 км и занимает около двух с половиной часов. Для сравнения, расстояние между Витебском и соседним райцентром Городком всего 37 км.

Трамвай как туристический объект
В 1966 году в Витебске открылся музей, посвященный истории местного трамвая – он находится в административном здании трамвайного депо по 5-й улице Фрунзе. В 2002 году получил звание «Народный музей», которое было подтверждено решением Коллегии Министерства культуры Республики Беларусь в 2010 году.

Экспозиция музея состоит из 5 частей, которые рассказывают об отдельных периодах развития трамвая в городе.


Вагон трамвая серии Х в Музее трамвая в Витебске. Фото – Сергей Серебро

Всего в музее находится более двух тысяч экспонатов, которые состоят из разнообразных документов, макетов вагонов, фотографий, картин и схем маршрутов.

В 1998 году рядом с музеем установили памятник Федору Пироцкому – одному из изобретателей электрического транспорта.

А к 115-летию электротранспорта в Витебске установили точную копию первого трамвая. Старые вагоны восстанавливали по фотографиям и чертежам, используя оригинальные детали и материалы.

На фоне возвращения такого вида транспорта в города витебский трамвай имеет большие перспективы для дальнейшего развития: устаревшие и шумные вагоны меняются на современные, а экологическая сторона все еще делает этот транспорт номером один в городе.


 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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