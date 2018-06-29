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Брестский судья, который судил активистов и журналистов, сам попал за решетку

30.06.2018 17:35 — Разное | Партизан  
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Ближайшие два года бывший судья Ленинского района Бреста Олег Миронюк проведет в колонии. Такое решение в середине июня вынес Верховный суд Беларуси.

По информации belsat.eu, Олега Миронюка задержали зимой сотрудники КГБ. Сейчас стало известно, что Миронюк за «вынесение заведомо неправосудного решения» получил два года колонии. Кроме того, ему запретили в течение 5 лет занимать должности в правоохранительных органах и судах.

Также осудили жену теперь уже бывшего судьи. Ее признали виновной в подстрекательстве к даче взятки в крупном размере, покушении на мошенничество и помощи в вынесении заведомо неправосудного решения. По совокупности преступлений ей дали 4 года лишения свободы в колонии общего режима с конфискацией всего имущества. Ни один государственный орган не раскрывает детали дела и не дает комментариев.

В последнее время Миронюк специализировался в так называемых политических делах. В 2015 году он вынес максимальное наказание за «незаконное изготовление и распространение продукции средств массовой информации» (часть 2 статьи 22.9 Кодекса об административных нарушениях) журналисту «Белсата» Александру Левчуку – 50 базовых. При этом у суда и милиции не было ни одного доказательства, что журналист разместил на сайте телеканала интервью с футболистом Романом Василюком. Более того, суду Левчук предоставил необходимые доказательства того, что разговор с капитаном футбольного брестского клуба «Динамо» он делал для информационного агентства БелаПАН, имеющего аккредитацию в Беларуси.

Пик активности Миронюка пришелся на 2017 год. 10 марта он приговорил к 5 суткам участника Марша недармаедов Андрея Марача, 19 апреля дал 15 суток активистке Наталье Попковой. 2 мая решением Миронюка 10 суток получил участник акции белых листов Владимир Козловский.

 
Теги: Брест
 
 
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Ближайшие два года бывший судья Ленинского района Бреста Олег Миронюк проведет в колонии. Такое решение в середине июня вынес Верховный суд Беларуси.
 
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Газета Авангард
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