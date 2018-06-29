Брестский судья, который судил активистов и журналистов, сам попал за решетку

belsat.eu , Олега Миронюка задержали зимой сотрудники КГБ. Сейчас стало известно, что Миронюк за «вынесение заведомо неправосудного решения» получил два года колонии. Кроме того, ему запретили в течение 5 лет занимать должности в правоохранительных органах и судах. По информации, Олега Миронюка задержали зимой сотрудники КГБ. Сейчас стало известно, что Миронюк за «вынесение заведомо неправосудного решения» получил два года колонии. Кроме того, ему запретили в течение 5 лет занимать должности в правоохранительных органах и судах.





Также осудили жену теперь уже бывшего судьи. Ее признали виновной в подстрекательстве к даче взятки в крупном размере, покушении на мошенничество и помощи в вынесении заведомо неправосудного решения. По совокупности преступлений ей дали 4 года лишения свободы в колонии общего режима с конфискацией всего имущества. Ни один государственный орган не раскрывает детали дела и не дает комментариев.





В последнее время Миронюк специализировался в так называемых политических делах. В 2015 году он вынес максимальное наказание за «незаконное изготовление и распространение продукции средств массовой информации» (часть 2 статьи 22.9 Кодекса об административных нарушениях) журналисту «Белсата» Александру Левчуку – 50 базовых. При этом у суда и милиции не было ни одного доказательства, что журналист разместил на сайте телеканала интервью с футболистом Романом Василюком. Более того, суду Левчук предоставил необходимые доказательства того, что разговор с капитаном футбольного брестского клуба «Динамо» он делал для информационного агентства БелаПАН, имеющего аккредитацию в Беларуси.





Пик активности Миронюка пришелся на 2017 год. 10 марта он приговорил к 5 суткам участника Марша недармаедов Андрея Марача, 19 апреля дал 15 суток активистке Наталье Попковой. 2 мая решением Миронюка 10 суток получил участник акции белых листов Владимир Козловский.